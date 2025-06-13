Китай "очень обеспокоен", арабские страны осуждают удары Израиля по Ирану – СМИ

Израильские авиаудары по территории Ирана вызвали мощную волну международной критики. Китай засвидетельствовал глубокую обеспокоенность, тогда как ряд арабских государств открыто осудили эти действия, сообщают УНН со ссылкой на Global Times и CNN.

Детали

По поводу авиаударов представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь сделал официальное заявление, – сообщает Global Times.

Китай очень обеспокоен нападениями Израиля на Иран и глубоко обеспокоен потенциальными серьезными последствиями этих действий - заявил Линь Цзянь.

В своем комментарии он также очертил позицию Пекина относительно соблюдения суверенитета стран.

Китай выступает против любого нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана, а также против действий, ведущих к эскалации напряженности и расширению конфликта - подчеркнул Линь Цзянь.

Китайский дипломат добавил, что ситуация в регионе требует сдержанности и дипломатии.

Резкое обострение региональной ситуации не отвечает интересам ни одной из сторон. Китай призывает все соответствующие стороны сделать больше для содействия региональному миру и стабильности и избежать дальнейшей эскалации напряженности. Китай готов играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации - заявил Линь Цзянь.

В завершение представитель Китая призвал все стороны к деэскалации.

Схожие настроения выразили и правительства арабских стран, в частности Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана и Ливана, – сообщает CNN.

Хотя Королевство осуждает эти ужасные нападения, оно подтверждает, что международное сообщество и Совет Безопасности (ООН) несут большую ответственность за прекращение этой агрессии - говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

В своем сообщении Саудовская Аравия также подчеркнула критичность ситуации.

Решительно осуждаем и отвергаем удары Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана и его военному командованию - отметили в МИД Королевства.

Свою реакцию обнародовали и Объединенные Арабские Эмираты, которые с 2020 года имеют дипломатические отношения с Израилем.

Осуждаем нападение самым решительным образом - подчеркнули в официальном коммюнике правительства ОАЭ. Катар, который часто упоминается в связи с ХАМАС, также выразил жесткую позицию относительно действий Израиля.

Это – откровенное нарушение суверенитета и безопасности Ирана - заявили в МИД Катара.

Оман, традиционный посредник в диалоге между США и Ираном, раскритиковал нападение на фоне ядерных переговоров.

Это – безрассудное нападение, совершенное в чрезвычайно деликатное время - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Омана.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам также выразил жесткое осуждение действий Израиля.

Решительно осуждаю опасную израильскую агрессию. Это является вопиющим нарушением международного права и суверенитета Ирана, а его последствия угрожают стабильности всего региона и даже миру в мире - заявил глава правительства Ливана.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране подтвердили гибель 6 ученых-ядерщиков.

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести.

Иран обратился в Организацию Объединенных Наций с требованием безотлагательно созвать заседание Совета Безопасности по поводу массированных ударов со стороны Израиля, которые Тегеран назвал беспрецедентными.