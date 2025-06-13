ЦАХАЛ: атака дронів Ірану "під контролем", скасовано наказ про укриття

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) скасував наказ ізраїльтянам залишатися біля сховищ, вказавши, що атака безпілотників Ірану "під контролем", пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю заявила, що "контролює ситуацію" після того, як Іран запустив щонайменше 100 безпілотників на Ізраїль.

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Винищувачі ВПС Ізраїлю збивали безпілотники за межами кордонів Ізраїлю, і досі жоден із них не досяг країни.

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Тим часом ізраїльське командування тилу оприлюднило оновлену інформацію, у якій повідомляє цивільним особам, що їм більше не потрібно залишатися поблизу бомбосховищ; однак обмеження на зібрання залишаються в силі.

Хоча ЦАХАЛ заявляє, що контролює атаку безпілотників, він ще не підтвердив збиття всіх з них.

Командування тилу опублікує додаткові оновлення, якщо з боку Ірану до Ізраїлю будуть спрямовані додаткові загрози.

Окрім того, ЦАХАЛ стверджує, що рішення командування тилу включити сирени по всій країні о 3:00 було засноване на оцінці того, що Іран негайно відповість на удари Ізраїлю, чого врешті не сталося.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

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