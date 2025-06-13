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ЦАХАЛ: атака дронов Ирана "под контролем", отменен приказ об укрытии

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Израиль заявил, что контролирует ситуацию после запуска Ираном дронов. Снято требование находиться возле бомбоубежищ, но ограничения на собрания остаются в силе.

ЦАХАЛ: атака дронов Ирана "под контролем", отменен приказ об укрытии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменила приказ израильтянам оставаться возле убежищ, указав, что атака беспилотников Ирана "под контролем", пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Армия обороны Израиля заявила, что "контролирует ситуацию" после того, как Иран запустил не менее 100 беспилотников на Израиль.

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Истребители ВВС Израиля сбивали беспилотники за пределами границ Израиля, и до сих пор ни один из них не достиг страны.

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Тем временем израильское командование тыла обнародовало обновленную информацию, в которой сообщает гражданским лицам, что им больше не нужно оставаться вблизи бомбоубежищ; однако ограничения на собрания остаются в силе.

Хотя ЦАХАЛ заявляет, что контролирует атаку беспилотников, он еще не подтвердил уничтожение всех из них.

Командование тыла опубликует дополнительные обновления, если со стороны Ирана к Израилю будут направлены дополнительные угрозы.

Кроме того, ЦАХАЛ утверждает, что решение командования тыла включить сирены по всей стране в 3:00 было основано на оценке того, что Иран немедленно ответит на удары Израиля, чего в конце концов не произошло.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

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Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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