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Запущенные по Израилю иранские дроны начали сбивать за пределами израильских границ

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Военная авиация Израиля перехватывает дроны, запущенные Ираном, за пределами израильских границ. Ожидается, что дроны достигнут Израиля примерно через час.

Запущенные по Израилю иранские дроны начали сбивать за пределами израильских границ

Истребители Военно-воздушных сил Израиля начали сбивать дроны, запущенные в сторону страны из Ирана. Перехват происходит за пределами границ Израиля, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Израильская военная авиация, как указано, сбивает дроны, которые были запущены со стороны Ирана. По словам военного чиновника, дроны перехватывают за пределами границ Израиля.

Ожидается, что те дроны, которые не будут перехвачены вовремя, достигнут Израиля примерно в течение часа.

В столице Иордании Аммане, как сообщается, уже раздаются сирены на фоне атаки иранского беспилотника на Израиль. Государственные СМИ Иордании сообщают, что они перехватили несколько беспилотников, которые вошли в воздушное пространство страны.

Напомним

Иран запустил более 100 БпЛА в сторону Израиля в ответ на удары. Дронам нужно несколько часов, чтобы добраться до Израиля, ЦАХАЛ работает над тем, чтобы их сбить.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерным, в разных районах Ирана.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующих армией Ирана и КСИР13.06.25, 08:57 • 1482 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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