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Запущені по Ізраїлю іранські дрони почали збивати за межами ізраїльських кордонів

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Військова авіація Ізраїлю перехоплює дрони, запущені Іраном, за межами ізраїльських кордонів. Очікується, що дрони досягнуть Ізраїлю приблизно за годину.

Запущені по Ізраїлю іранські дрони почали збивати за межами ізраїльських кордонів

Винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїлю почали збивати дрони, запущені в бік країни з Ірану. Перехоплення відбувається за межами кордонів Ізраїлю, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Ізраїльська військова авіація, як вказано, збиває дрони, які були запущені з боку Ірану. За словами військового чиновника, дрони перехоплюють за межами кордонів Ізраїлю.

Очікується, що ті дрони, які не будуть перехоплені вчасно, досягнуть Ізраїлю приблизно протягом години.

У столиці Йорданії Аммані, як повідомляється, уже лунають сирени на тлі атаки іранського безпілотника на Ізраїль. Державні ЗМІ Йорданії повідомляють, що вони перехопили кілька безпілотників, які увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо

Іран запустив понад 100 БпЛА в бік Ізраїлю у відповідь на удари. Дронам потрібно кілька годин, щоб дістатися до Ізраїлю, ЦАХАЛ працює над тим, щоб їх збити.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командувачів армії Ірану та КВІР13.06.25, 08:57 • 1518 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Іран
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