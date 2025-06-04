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Центри допомоги у Газі закриваються на день через оголошення доріг "зонами бойових дій" – BBC

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Центри розподілу допомоги в Газі закриваються через оголошення ЦАХАЛ доріг "зонами бойових дій". Поранених обстрілювали ізраїльські війська, коли ті чекали допомогу.

Центри допомоги у Газі закриваються на день через оголошення доріг "зонами бойових дій" – BBC

Центри розподілу гуманітарної допомоги у Газі закриваються на один день у середу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила дороги до цих об'єктів "зонами бойових дій", де пересування цивільних буде обмежено, – повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У ЦАХАЛ заявили, що людям буде "заборонено" входити до розподільчих центрів або подорожувати дорогами, що ведуть до них.

Поранені під час вчорашнього обстрілу ізраїльськими військовими і досі прибувають до лікарень, – повідомляє BBC.

Поранені прибувають з вогнепальними пораненнями після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь по натовпах мирних жителів, які чекали на допомогу у західній частині Рафи

- сказав директор лікарні Насер у Хан-Юнісі Атеф Аль-Хут.

Нашим головним пріоритетом залишається забезпечення безпеки та гідності цивільного населення, яке отримує допомогу

- зазначили у Гуманітарному фонді Гази (GHF), який оголосив про закриття центрів для "оновлення, організаційних робіт та підвищення ефективності".

Фонд звернувся до ЦАХАЛ з проханням "регулювати пішохідний рух" поблизу військових кордонів для зменшення ризиків "плутанини або ескалації". Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до "негайного та незалежного" розслідування інцидентів біля центрів допомоги. GHF планує відновити роботу центрів у четвер.

Гуманітарний фонд Гази працює над розробкою чіткіших інструкцій для цивільного населення та покращенням навчання для підтримки їхньої безпеки. Нагадаємо  

Як повідомляли УНН, ізраїльські військові відкрили вогонь у вівторок, 3 червня, біля одного з центрів. За даними керованого ХАМАС Агентства цивільної оборони, загинуло щонайменше 27 палестинців. ЦАХАЛ стверджує, що стріляли по "підозрюваних, які рухалися до них, відхиляючись від визначених шляхів".

Речник Агентства цивільної оборони, керованого ХАМАС, Махмуд Басал заявив, що цивільних обстрілювали з танків, квадрокоптерів та гелікоптерів поблизу пункту надання допомоги. Іноземний медик описав подію як "повну різанину". Довідка Гуманітарний фонд Гази (GHF)  – нова мережа розподілу допомоги, що діє за підтримки США та Ізраїлю. Він має замінити систему ООН у Газі після неодноразових заяв Ізраїлю про те, що ООН не запобігла захопленню поставок ХАМАС, що ООН заперечує.

Розстріл парамедиків у Газі: гуманітарні організації відкинули заяву ЦАХАЛ та розкритикували результати розслідування21.04.25, 22:50 • 5068 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаНовини Світу
Антоніу Гутерріш
Організація Об'єднаних Націй
Армія оборони Ізраїлю
Сполучені Штати
Сектор Газа
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