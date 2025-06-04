Центры помощи в Газе закрываются на день из-за объявления дорог "зонами боевых действий" – BBC
Киев • УНН
Центры распределения помощи в Газе закрываются из-за объявления ЦАХАЛ дорог "зонами боевых действий". Раненых обстреливали израильские войска, когда те ждали помощи.
Центры распределения гуманитарной помощи в Газе закрываются на один день в среду. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила дороги к этим объектам "зонами боевых действий", где передвижение гражданских будет ограничено, – сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В ЦАХАЛ заявили, что людям будет "запрещено" входить в распределительные центры или путешествовать по дорогам, ведущим к ним.
Раненые во время вчерашнего обстрела израильскими военными до сих пор прибывают в больницы, – сообщает BBC.
Раненые прибывают с огнестрельными ранениями после того, как израильские войска открыли огонь по толпам мирных жителей, ожидавших помощи в западной части Рафы
Нашим главным приоритетом остается обеспечение безопасности и достоинства гражданского населения, получающего помощь
Фонд обратился к ЦАХАЛ с просьбой "регулировать пешеходное движение" вблизи военных границ для уменьшения рисков "путаницы или эскалации". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному и независимому" расследованию инцидентов возле центров помощи. GHF планирует возобновить работу центров в четверг.
Гуманитарный фонд Газы работает над разработкой более четких инструкций для гражданского населения и улучшением обучения для поддержания их безопасности. Напомним
Как сообщали УНН, израильские военные открыли огонь во вторник, 3 июня, возле одного из центров. По данным управляемого ХАМАС Агентства гражданской обороны, погибло не менее 27 палестинцев. ЦАХАЛ утверждает, что стреляли по "подозреваемым, которые двигались к ним, отклоняясь от определенных путей".
Спикер Агентства гражданской обороны, управляемого ХАМАС, Махмуд Басал заявил, что гражданских обстреливали из танков, квадрокоптеров и вертолетов вблизи пункта оказания помощи. Иностранный медик описал произошедшее как "полную резню". Справка Гуманитарный фонд Газы (GHF) – новая сеть распределения помощи, действующая при поддержке США и Израиля. Он должен заменить систему ООН в Газе после неоднократных заявлений Израиля о том, что ООН не предотвратила захват поставок ХАМАС, что ООН отрицает.
Расстрел парамедиков в Газе: гуманитарные организации отвергли заявление ЦАХАЛ и раскритиковали результаты расследования21.04.25, 22:50 • 5068 просмотров