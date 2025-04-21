Расстрел парамедиков в Газе: гуманитарные организации отвергли заявление ЦАХАЛ и раскритиковали результаты расследования

Гуманитарные организации, работающие в Газе, осудили отсутствие ответственности израильских силовиков за расстрел 15 парамедиков после расследования, проведенного Израилем. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Гуманитарное агентство ООН, Общество Красного Полумесяца Палестины (PRCS) и служба гражданской обороны Газы отвергли выводы израильского военного расследования, которое пришло к выводу, что убийства 15 палестинских медиков и спасателей в Рафахе в прошлом месяце были вызваны "профессиональными ошибками".

Восемь парамедиков PRCS, шесть членов спасательного агентства гражданской обороны и один сотрудник Unrwa, агентства ООН по делам палестинских беженцев, выполняли две спасательные операции, когда они были расстреляны израильскими войсками на юге Газы утром 23 марта.

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В ЦАХАЛ сначала утверждали, что машины медиков не использовали сигналы экстренной помощи, поэтому военные открыли огонь. Но отказались от этой версии после того, как появились видеозаписи с мобильного телефона, опровергающие утверждение израильской стороны.

А накануне ЦАХАЛ заявил, что внутреннее расследование "выявило несколько профессиональных ошибок, нарушений приказов и неполное сообщение об инциденте".

Агентство гражданской обороны Газы, которое спасает жертв авиаударов, раскритиковало отчет израильской армии, обвинив военных во лжи ради оправдания расстрела спасательного конвоя.

Видео, снятое одним из фельдшеров, доказывает, что нарратив израильской оккупации является ложным, и демонстрирует, что она осуществляла бессудные казни - заявил представитель гражданской обороны Мохаммед аль-Мугейр, обвинив Израиль в стремлении «обойти» свои обязательства по международному праву.

Джонатан Виттолл, Руководитель гуманитарной службы ООН в Газе, сказал, что расследование было поверхностным и "зашло недостаточно далеко".

Отсутствие подлинной ответственности подрывает международное право и делает мир более опасным местом. Без подотчетности мы рискуем продолжать наблюдать за развертыванием зверств и размыванием норм, предназначенных для защиты всех нас – сказал он.

Представитель Общества Красного Полумесяца Палестины Небал Фарсах заявил: "Отчет полон лжи. Он недействителен и неприемлем, поскольку оправдывает убийство и перекладывает ответственность на личную ошибку полевого командования, когда правда совсем другая".

PRCS ранее призвала к международному расследованию инцидента.

Напомним

23 марта 15 парамедиков и других спасателей были застрелены, когда машины скорой направлялись для оказания помощи раненым вблизи города Рафах на юге Газы. Первая скорая вернулась с пострадавшим. Однако позже машины скорой помощи подверглись обстрелу. В результате погибли 15 палестинских сотрудников экстренной помощи.