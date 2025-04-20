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У Израиля нет выбора, кроме как продолжать войну в Газе – Нетаньяху

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа продолжится, поскольку у страны нет выбора. Боевые действия не остановятся, пока не будут уничтожен ХАМАС, освобождены заложники и обеспечена безопасность Израиля.

У Израиля нет выбора, кроме как продолжать войну в Газе – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться, пока не будут достигнуты основные цели: уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и обеспечение безопасности страны. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

В субботу, 19 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что у Израиля "нет выбора", кроме как продолжать боевые действия в секторе Газа, и что война не прекратится, пока не будет уничтожен ХАМАС, не будут освобождены заложники и не будет гарантировано, что эта территория не будет представлять.

Израильский политик также подтвердил намерение не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Отмечается, что ситуация внутри Израиля становится все напряженнее, поскольку семьи израильских заложников и военные резервисты все чаще ставят под сомнение целесообразность продолжения боевых действий.

Премьер-министр выступил после того, как израильские удары убили более 90 человек за 48 часов

- заявило в субботу Министерство здравоохранения Газы.

Как пишет информагентство, Израиль продолжает блокаду Газы, не пропуская еду и гуманитарную помощь. По данным ООН, большая часть населения - более 2 миллионов человек живет на грани голода, тысячи детей недоедают. Глава Восточно-Средиземноморского офиса ВОЗ призвала нового посла США в Израиле Майка Хакаби способствовать открытию доступа гуманитарных грузов.

Война уничтожила большую часть Газы. Около 90% населения перемещено, сотни тысяч людей живут в палаточных лагерях и разбомбленных домах.

Напомним

19 января Израиль объявил начало перемирия в Секторе Газа в 11:15 по местному времени. Это произошло после того, как ХАМАС передал список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены сегодня.

ХАМАС направил Израилю список заложников для освобождения, среди которых три женщины. Обмен должен состояться в рамках 42-дневного перемирия, где планируется обменять 33 израильтян на 1900 палестинцев.

Премьер Израиля заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе. Он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу для достижения военных целей.

Министр обороны Израиля Йоав Кац заявил, что ЦАХАЛ усилит давление на ХАМАС, если боевики не согласятся на освобождение заложников. Значительная часть Газы уже стала зоной безопасности Израиля.

ХАМАС заявил, что изучает последнее предложение Израиля о прекращении огня. Предложение содержит требование разоружить группировку.

ХАМАС заявляет, что готов освободить всех оставшихся заложников, чтобы прекратить войну в Газе - Reuters18.04.25, 10:55 • 8368 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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Израиль
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