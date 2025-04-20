Ізраїль не має вибору, окрім як продовжувати війну в Газі – Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військова операція в секторі Гази триватиме, поки не будуть досягнуті основні цілі: знищення ХАМАС, звільнення заручників та забезпечення безпеки країни. Про це інформує агенція Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

У суботу,19 квітня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що в Ізраїлю "немає вибору", окрім як продовжувати бойові дії в секторі Газа, і що війна не припиниться, доки не буде знищена ХАМАС, не буде звільнено заручників і не буде гарантовано, що ця територія не буде представляти.

Ізраїльський політик також підтвердив намір не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Зазначається, що ситуація всередині Ізраїлю стає все напруженішою, оскільки родини ізраїльських заручників і військові резервісти все частіше ставлять під сумнів доцільність продовження бойових дій.

Прем'єр-міністр виступив після того, як ізраїльські удари вбили понад 90 людей за 48 годин - заявило у суботу Міністерство охорони здоров'я Гази.

Як пише інформагенція, Ізраїль продовжує блокаду Гази, не пропускаючи їжу та гуманітарну допомогу. За даними ООН, більшість населення - понад 2 мільйони людей живе на межі голоду, тисячі дітей недоїдають. Голова Східно-Середземноморського офісу ВООЗ закликала нового посла США в Ізраїлі Майка Гакабі сприяти відкриттю доступу гуманітарних вантажів.

Війна знищила більшу частину Гази. Близько 90% населення переміщено, сотні тисяч людей живуть у наметових таборах та розбомблених будинках.

Нагадаємо

19 січня Ізраїль оголосив початок перемир'я в Секторі Газа об 11:15 за місцевим часом. Це сталося після того, як ХАМАС передав список трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені сьогодні.

ХАМАС надіслав Ізраїлю список заручників для звільнення, серед яких три жінки. Обмін має відбутися в рамках 42-денного перемир'я, де планується обміняти 33 ізраїльтян на 1900 палестинців.

Прем'єр Ізраїлю заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС у Газі. Він наголосив, що Ізраїль продовжить боротьбу для досягнення військових цілей.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.

ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.

ХАМАС заявляє, що готовий звільнити всіх заручників, що залишилися, щоб припинити війну в Газі - Reuters