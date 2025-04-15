ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

ХАМАС "вивчає" останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню, що вимагає від палестинського угруповання роззброїтися, але водночас заявляє, що ця пропозиція перетинає мільйон "червоних ліній", повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

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Переговори про відновлення припинення вогню та припинення війни в Газі, схоже, зайшли в глухий кут після того, як Ізраїль висунув нові вимоги до ХАМАС роззброїтися у своїй останній пропозиції, яка пропонує лише тимчасове припинення атак, пише видання.

Ізраїль у понеділок направив свою останню пропозицію єгипетським і катарським посередникам, запропонувавши 45-денне тимчасове припинення вогню в обмін на звільнення ХАМАСом 11 ізраїльських бранців, які все ще утримуються в Газі.

ХАМАС заявив у своїй заяві, що він розглядає останню пропозицію Ізраїлю і відповість якнайшвидше.

Високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі сказав Al Jazeera до публікації офіційної заяви, що ХАМАС не прийме жодних вимог про роззброєння.

"Вимога роззброїти ХАМАС навіть неприпустима. Це не просто червона лінія, це мільйон червоних ліній, - сказав Абу Зухрі. - Усі мають розуміти, що це мрія – мрія. Цього неможливо досягти".

ХАМАС наполягає на тому, щоб Ізраїль зобов'язався припинити війну та вивести свої війська з Гази. Натомість він запропонував передати всіх полонених, що залишилися, "однією партією".

Останній раунд переговорів, що відбулися в Каїрі в понеділок, завершився без явного поступу до остаточного припинення війни, пише видання.

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