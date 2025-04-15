ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 9630 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 33325 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 23639 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 28557 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 37348 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 73063 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 67543 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34582 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 59971 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 107862 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 53535 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 63769 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32165 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 14960 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 8444 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 33325 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 64228 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 73063 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 67543 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 172231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 32508 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 23275 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 24756 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 26506 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29029 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

Київ • УНН

 • 3334 перегляди

ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.

ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

ХАМАС "вивчає" останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню, що вимагає від палестинського угруповання роззброїтися, але водночас заявляє, що ця пропозиція перетинає мільйон "червоних ліній", повідомляє Al Jazeera, пише УНН.

Деталі

Переговори про відновлення припинення вогню та припинення війни в Газі, схоже, зайшли в глухий кут після того, як Ізраїль висунув нові вимоги до ХАМАС роззброїтися у своїй останній пропозиції, яка пропонує лише тимчасове припинення атак, пише видання.

Ізраїль у понеділок направив свою останню пропозицію єгипетським і катарським посередникам, запропонувавши 45-денне тимчасове припинення вогню в обмін на звільнення ХАМАСом 11 ізраїльських бранців, які все ще утримуються в Газі.

ХАМАС заявив у своїй заяві, що він розглядає останню пропозицію Ізраїлю і відповість якнайшвидше.

Високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі сказав Al Jazeera до публікації офіційної заяви, що ХАМАС не прийме жодних вимог про роззброєння.

"Вимога роззброїти ХАМАС навіть неприпустима. Це не просто червона лінія, це мільйон червоних ліній, - сказав Абу Зухрі. - Усі мають розуміти, що це мрія – мрія. Цього неможливо досягти".

ХАМАС наполягає на тому, щоб Ізраїль зобов'язався припинити війну та вивести свої війська з Гази. Натомість він запропонував передати всіх полонених, що залишилися, "однією партією".

Останній раунд переговорів, що відбулися в Каїрі в понеділок, завершився без явного поступу до остаточного припинення війни, пише видання.

Єгипет отримав пропозицію від Ізраїлю щодо перемир'я у Секторі Гази - ЗМІ15.04.25, 02:07 • 2540 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ізраїль
Катар
Єгипет
Сектор Газа
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09