Єгипет отримав пропозицію від Ізраїлю щодо перемир'я у Секторі Гази - ЗМІ

Уряд Єгипту заявив, що отримав від Ізраїлю пропозицію про тимчасове припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомляє Al-Qahera News, передає УНН.

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Згідно з інформацією, ізраїльська сторона також розпочала обговорення умов для досягнення стійкого перемир’я. Однак останній раунд перемовин, що відбувався в єгипетській столиці, завершився без відчутного прогресу.

Єгипет наразі передав представникам ХАМАС запропоновані умови і чекає на офіційну реакцію з їх боку. Підкреслено, що подальший хід переговорів значною мірою залежить від відповіді палестинської сторони.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Також він підкреслив, що основне завдання, яке наразі переслідує ізраїльська сторона - це змусити ХАМАС повернутися до переговорного процесу щодо звільнення заручників. Задля цього на рух чиниться максимальний тиск, у тому числі військовими засобами. Поки представники ХАМАСу відмовляються прийняти запропоновані умови, ізраїльська армія продовжуватиме нарощувати свою присутність і активність у секторі Газа.

Ізраїль посилить операції в Газі у разі відмови ХАМАС від угоди