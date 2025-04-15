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Египет получил предложение от Израиля о перемирии в Секторе Газа - СМИ

Киев • УНН

 • 2532 просмотра

Израиль предложил временное прекращение огня и обсуждает условия устойчивого перемирия. Египет ожидает ответа ХАМАС относительно предложенных условий.

Египет получил предложение от Израиля о перемирии в Секторе Газа - СМИ

Правительство Египта заявило, что получило от Израиля предложение о временном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Al-Qahera News, передает УНН.

Детали

Согласно информации, израильская сторона также начала обсуждение условий для достижения устойчивого перемирия. Однако последний раунд переговоров, проходивший в египетской столице, завершился без ощутимого прогресса.

Египет в настоящее время передал представителям ХАМАС предложенные условия и ждет официальной реакции с их стороны. Подчеркнуто, что дальнейший ход переговоров в значительной степени зависит от ответа палестинской стороны.

Напомним

Министр обороны Израиля Йоав Кац заявил, что ЦАХАЛ усилит давление на ХАМАС, если боевики не согласятся на освобождение заложников. Также он подчеркнул, что основная задача, которую в настоящее время преследует израильская сторона - это заставить ХАМАС вернуться к переговорному процессу по освобождению заложников. Для этого на движение оказывается максимальное давление, в том числе военными средствами. Пока представители ХАМАСа отказываются принять предложенные условия, израильская армия будет продолжать наращивать свое присутствие и активность в секторе Газа.

Израиль усилит операции в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения13.04.25, 23:40 • 2332 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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