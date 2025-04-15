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ХАМАС "изучает" предложение Израиля о прекращении огня

Киев • УНН

 • 3396 просмотра

ХАМАС заявил, что изучает последнее предложение Израиля о прекращении огня. Предложение содержит требование разоружить группировку.

ХАМАС "изучает" предложение Израиля о прекращении огня

ХАМАС "изучает" последнее предложение Израиля о прекращении огня, которое требует от палестинской группировки разоружиться, но в то же время заявляет, что это предложение пересекает миллион "красных линий", сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Переговоры о возобновлении прекращения огня и прекращении войны в Газе, похоже, зашли в тупик после того, как Израиль выдвинул новые требования к ХАМАС разоружиться в своем последнем предложении, которое предлагает лишь временное прекращение атак, пишет издание.

Израиль в понедельник направил свое последнее предложение египетским и катарским посредникам, предложив 45-дневное временное прекращение огня в обмен на освобождение ХАМАСом 11 израильских пленников, которые все еще удерживаются в Газе.

ХАМАС заявил в своем заявлении, что он рассматривает последнее предложение Израиля и ответит как можно скорее.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сказал Al Jazeera до публикации официального заявления, что ХАМАС не примет никаких требований о разоружении.

"Требование разоружить ХАМАС даже недопустимо. Это не просто красная линия, это миллион красных линий, - сказал Абу Зухри. - Все должны понимать, что это мечта – мечта. Этого невозможно достичь".

ХАМАС настаивает на том, чтобы Израиль обязался прекратить войну и вывести свои войска из Газы. Вместо этого он предложил передать всех оставшихся пленных "одной партией".

Последний раунд переговоров, состоявшийся в Каире в понедельник, завершился без явного продвижения к окончательному прекращению войны, пишет издание.

Египет получил предложение от Израиля о перемирии в Секторе Газа - СМИ15.04.2025, 02:07 • 2574 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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