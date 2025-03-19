"Це лише початок": Нетаньягу заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС, "доки не досягне своїх цілей"

У вівторок увечері прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль в повній мірі відновив бойові дії проти ХАМАС у секторі Газа. Посадовець попередив, що "перемовини триватимуть лише під обстрілом" і що "це лише початок". Повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Такі коментарі він надав після того, як ізраїльська авіація завдала масованих авіаударів по цілях ХАМАС у Газі, - зазначають військові. Авіаудари завдали по Бейт-Лахії, Рафаху, Нусейрату та Аль-Мавасі. Ця хвиля ударів була найпотужнішою з початку припинення вогню 19 січня, але інцидент, що стався може свідчити про те, що крихке перемир'я може бути порушене.

Ізраїль продовжуватиме боротися за досягнення всіх своїх військових цілей – "повернути заручників, позбутися ХАМАС і переконатися, що ХАМАС не є загрозою для Ізраїлю - заявив Нетаньягу у своєму зверненні 18 березня.

Міністерство охорони здоров'я ХАМАСу повідомило, що у результаті цієї атаки загинули понад 400 людей, ще сотні отримали поранення.

Також під час авіаударів загинули ключові фігури ХАМАС, у тому числі генерал-майор Махмуд Абу Ватфа, заступник міністра внутрішніх справ у Газі та високопоставлений співробітник служби безпеки ХАМАС.

Доповнення

Угода про повне припинення вогню передбачала три етапи. Перший етап завершився на початку березня після чисельних обмінів ізраїльськими заручниками та палестинськими полоненими. Переговори про другий етап мали початися шість тижнів тому, але цього не відбулося.

Угода про перемиря та її подальше просування опинилося у стані невизначеності, після того, як США та Ізраїль хотіли змінити умови угоди, щоб продовжити перший етап, який призведе до звільнення більшої кількості заручників. Проте, зі слів Біньямін Нетаньяху, він намагався домовитися про подальший обмін, але ХАМАС щоразу відхиляє пропозиції.

Адже це, в свою чергу, відклало б початок другого етапу, який мав на меті встановити постійне припинення вогню та вимагало б від Ізраїлю виведення своїх військ із Гази.

За словами офіційних осіб, Ізраїль проконсультувався з адміністрацією президента США Дональда Трампа перед тим, як завдати ударів.

У свою чергу ХАМАС попередив, що відновлення бойових дій з боку Ізраїлю призведе до "винесення смертного вироку" решті живих заручників у Газі, і звинуватив Ізраїль у спробі змусити його здатися.

Реакція світу

Напади на Газу засудив Єгипет, який є посередником у переговорах.

Авіаудари є "кричущим порушенням" угоди про припинення вогню та представляють "небезпечну ескалацію", - заявив речник Міністерства закордонних справ країни Тамім Халлаф.

ХАМАС міг звільнити заручників, щоб продовжити перемир'я, але натомість вибрав відмову та війну, - прокоментував ситуацію речник Ради національної безпеки США Браян Хьюз.

Атаки були настільки раптовими, що кількість наявного медичного персоналу була недостатньою для масштабу цих великих ударів, і для допомоги були негайно викликані додаткові бригади, - , генеральний директор лікарень сектора Газа Мохаммед Закуот у коментарі BBC.

Група, яка представляє родини заручників, звинуватила ізраїльський уряд у тому, що він вирішив "віддати заручників" шляхом проведення нових ударів, і протестувала біля ізраїльського парламенту.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в ООН б'ють на сполох після нових масштабних авіаударів Ізраїлю по сектору Газа.