"Это только начало": Нетаньяху заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС, "пока не достигнет своих целей"

Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль в полной мере возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Чиновник предупредил, что "переговоры будут продолжаться только под обстрелом" и что "это только начало". Сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Такие комментарии он предоставил после того, как израильская авиация нанесла массированные авиаудары по целям ХАМАС в Газе, - отмечают военные. Авиаудары нанесли по Бейт-Лахии, Рафаху, Нусейрату и Аль-Маваси. Эта волна ударов была самой мощной с начала прекращения огня 19 января, но инцидент, который произошел, может свидетельствовать о том, что хрупкое перемирие может быть нарушено.

Израиль будет продолжать бороться за достижение всех своих военных целей – "вернуть заложников, избавиться от ХАМАС и убедиться, что ХАМАС не является угрозой для Израиля - заявил Нетаньяху в своем обращении 18 марта.

Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщило, что в результате этой атаки погибли более 400 человек, еще сотни получили ранения.

Также во время авиаударов погибли ключевые фигуры ХАМАС, в том числе генерал-майор Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел в Газе и высокопоставленный сотрудник службы безопасности ХАМАС.

Дополнение

Соглашение о полном прекращении огня предусматривало три этапа. Первый этап завершился в начале марта после многочисленных обменов израильскими заложниками и палестинскими пленными. Переговоры о втором этапе должны были начаться шесть недель назад, но этого не произошло.

Соглашение о перемирии и его дальнейшее продвижение оказалось в состоянии неопределенности, после того, как США и Израиль хотели изменить условия соглашения, чтобы продлить первый этап, который приведет к освобождению большего количества заложников. Однако, со слов Биньямина Нетаньяху, он пытался договориться о дальнейшем обмене, но ХАМАС каждый раз отклоняет предложения.

Ведь это, в свою очередь, отложило бы начало второго этапа, который должен был установить постоянное прекращение огня и требовал бы от Израиля вывода своих войск из Газы.

По словам официальных лиц, Израиль проконсультировался с администрацией президента США Дональда Трампа перед тем, как нанести удары.

В свою очередь ХАМАС предупредил, что возобновление боевых действий со стороны Израиля приведет к "вынесению смертного приговора" остальным живым заложникам в Газе, и обвинил Израиль в попытке заставить его сдаться.

Реакция мира

Нападения на Газу осудил Египет, который является посредником в переговорах.

Авиаудары являются "вопиющим нарушением" соглашения о прекращении огня и представляют "опасную эскалацию", - заявил представитель Министерства иностранных дел страны Тамим Халлаф.

ХАМАС мог освободить заложников, чтобы продлить перемирие, но вместо этого выбрал отказ и войну, - прокомментировал ситуацию представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз.

Атаки были настолько внезапными, что количество имеющегося медицинского персонала было недостаточно для масштаба этих крупных ударов, и для помощи были немедленно вызваны дополнительные бригады, - , генеральный директор больниц сектора Газа Мохаммед Закуот в комментарии BBC.

Группа, представляющая семьи заложников, обвинила израильское правительство в том, что он решил "отдать заложников" путем проведения новых ударов, и протестовала возле израильского парламента.

Напомним

Ранее УНН писал, что в ООН бьют тревогу после новых масштабных авиаударов Израиля по сектору Газа.