В ООН б'ють на сполох після нових масштабних авіаударів Ізраїлю по сектору Газа

Муханнад Хаді, координатор гуманітарних питань ООН закликав Ізраїль негайно відновити режим припинення вогню в Газі, підкресливши, що жителі анклаву постраждали "неймовірно".

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що "шокований" ізраїльськими авіаударами у Газі.

Передає УНН із посиланням на Times of Іsrael та DPA.

Координатор ООН з гуманітарних питань на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа закликає негайно відновити режим припинення вогню в секторі Газа на тлі відновлення ізраїльських авіаударів по анклаву.

Хвилі авіаударів відбулися по всьому сектору Газа з раннього ранку... Це нерозумно, необхідно негайно відновити режим припинення вогню - йдеться в заяві Муханнада Хаді.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що він "шокований" ізраїльськими авіаударами в Газі і закликав до дотримання режиму припинення вогню в Газі.

У своїй заяві Гутерріш також закликає до безумовного звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Червоний Хрест також підняв тривогу, заявивши, що приблизно 2 мільйони жителів Гази знову "у смертельній небезпеці" через нове насильство.

Звільнена британсько-ізраїльська заручниця Емілі Дамарі каже, що її "серце розбите, розчавлене і розчароване" відновленням боїв у Газі.

У історії в Instagram, опублікованій єврейськими ЗМІ, вона каже, що продовжить боротися за решту заручників.

Контекст

Понад 300 людей загинули внаслідок сильних атак Ізраїлю на сектор Газа. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Палестини.

Уряд Ізраїлю стверджує, що атакуючі дії спрямовані на тиск на ХАМАС з метою звільнити ізраїльських заручників, яких він все ще утримує. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив у нападах відсутність прогресу в переговорах щодо продовження режиму припинення вогню.

УНН передавав, що армія оборони Ізраїлю закликала мешканців східної частини Гази терміново евакуюватися.

Ізраїль завдав серії авіаударів по Газі, націлених на об'єкти ХАМАС. За даними медичних служб Гази раніше було відомо, що кількість загиблих перевищила 230 осіб, згодом цифри щодо жертв було оновлено.

У результаті ізраїльських авіаударів у секторі Газа загинули п'ять лідерів і чиновників ХАМАС, у тому числі Іссам ад-Дааліс, голова урядового комітету дій ХАМАС, повідомляє Al-Arabiya.

Доповнення

У рф попередили про "спіраль ескалації" в Газі після того, як Ізраїль поновив авіаудари по Газі.

ХАМАС виступає з офіційною заявою, в якій відкидає заяви Ізраїлю про те, що перед поновленням війни вночі він готувався напасти на Ізраїль.