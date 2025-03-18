У Газі налічується понад 200 загиблих внаслідок ізраїльських авіаударів по об'єктах ХАМАС

У результаті ізраїльської атаки по території Гази кількість жертв перевищила понад 200 осіб. Про це повідомляє Міністерства охорони здоров'я Гази, передає УНН.

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Ізраїль здійснив серію потужних авіаударів по території Гази.

За офіційними даними ізраїльських військових, атаки були націлені на об'єкти, що використовувалися бойовиками ХАМАС.

За даними медичних служб Гази, кількість загиблих перевищила 230 осіб, ще понад тисячу людей отримали поранення. Серед жертв є жінки та діти, що підтверджують оприлюднені відеоматеріали.

Атаки охопили центральні райони Гази, а також міста Хан-Юніс і Рафах. Унаслідок удару загинув високопосадовець міністерства внутрішніх справ ХАМАС. Палестинська влада повідомляє, що це були найпотужніші бомбардування з моменту укладення перемир'я у січні.

Нагадаємо

Раніше було заявили, що у Білому домі підтвердили: Ізраїль заздалегідь поінформував Вашингтон про майбутні удари.

Ізраїль атакував Газу після консультацій з адміністрацією Трампа - Білий дім