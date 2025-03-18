У Газе насчитывается более 200 погибших в результате израильских авиаударов по объектам ХАМАС
Киев • УНН
Израиль нанес серию авиаударов по Газе, нацеленных на объекты ХАМАС. Погибло более 230 человек, среди которых женщины и дети, что делает эти бомбардировки самыми мощными с января.
В результате израильской атаки по территории Газы количество жертв превысило 200 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Газы, передает УНН.
Детали
Израиль осуществил серию мощных авиаударов по территории Газы.
По официальным данным израильских военных, атаки были нацелены на объекты, использовавшиеся боевиками ХАМАС.
По данным медицинских служб Газы, количество погибших превысило 230 человек, еще более тысячи человек получили ранения. Среди жертв есть женщины и дети, что подтверждают обнародованные видеоматериалы.
Атаки охватили центральные районы Газы, а также города Хан-Юнис и Рафах. В результате удара погиб высокопоставленный чиновник министерства внутренних дел ХАМАС. Палестинские власти сообщают, что это были самые мощные бомбардировки с момента заключения перемирия в январе.
Напомним
Ранее было заявлено, что в Белом доме подтвердили: Израиль заранее проинформировал Вашингтон о будущих ударах.
Израиль атаковал Газу после консультаций с администрацией Трампа - Белый дом18.03.25, 05:28 • 13687 просмотров