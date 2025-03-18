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Израиль атаковал Газу после консультаций с администрацией Трампа - Белый дом

Киев • УНН

 • 13687 просмотра

Израиль нанес интенсивные удары по Газе после консультаций с командой Трампа. Авиаудары стали одними из самых масштабных после перемирия 19 января, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения.

Израиль атаковал Газу после консультаций с администрацией Трампа - Белый дом

Израиль провел атаки после консультаций с администрацией Трампа. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии для Fox News заявила, что израильские власти провели серию интенсивных ударов по сектору Газа, предварительно проконсультировавшись с администрацией Дональда Трампа.

По данным палестинских медиков, воздушные атаки стали одними из самых масштабных после перемирия, заключенного 19 января. Количество погибших продолжает расти, а представители ХАМАС обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон готов поддержать союзников, отметив, что все, кто угрожает безопасности Израиля и США, будут нести ответственность. Дональд Трамп ранее предупреждал, что ХАМАС должен немедленно освободить заложников, иначе последствия будут разрушительными.

Напомним

Эскалация стала продолжением конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года после нападения палестинских боевиков на территорию Израиля. В результате израильских военных операций в Газе, по данным местных властей, погибли десятки тысяч палестинцев, что вызвало международную критику и обвинения в военных преступлениях.

ЦАХАЛ начал наносить удары по ХАМАС в Газе18.03.25, 03:40 • 10813 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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