Израиль атаковал Газу после консультаций с администрацией Трампа - Белый дом
Киев • УНН
Израиль нанес интенсивные удары по Газе после консультаций с командой Трампа. Авиаудары стали одними из самых масштабных после перемирия 19 января, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения.
Израиль провел атаки после консультаций с администрацией Трампа. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.
Детали
Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии для Fox News заявила, что израильские власти провели серию интенсивных ударов по сектору Газа, предварительно проконсультировавшись с администрацией Дональда Трампа.
По данным палестинских медиков, воздушные атаки стали одними из самых масштабных после перемирия, заключенного 19 января. Количество погибших продолжает расти, а представители ХАМАС обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.
Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон готов поддержать союзников, отметив, что все, кто угрожает безопасности Израиля и США, будут нести ответственность. Дональд Трамп ранее предупреждал, что ХАМАС должен немедленно освободить заложников, иначе последствия будут разрушительными.
Напомним
Эскалация стала продолжением конфликта, обострившегося 7 октября 2023 года после нападения палестинских боевиков на территорию Израиля. В результате израильских военных операций в Газе, по данным местных властей, погибли десятки тысяч палестинцев, что вызвало международную критику и обвинения в военных преступлениях.
ЦАХАЛ начал наносить удары по ХАМАС в Газе18.03.25, 03:40 • 10813 просмотров