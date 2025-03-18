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ЦАХАЛ начал наносить удары по ХАМАС в Газе

Киев • УНН

 • 10813 просмотра

Израиль бьет по инфраструктуре ХАМАС после обвинений в невыполнении условий соглашения. Операцию одобрили Нетаньяху и Кац из-за отказа ХАМАС освободить заложников.

ЦАХАЛ начал наносить удары по ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ наносит массированные удары по позициям ХАМАС в Газе. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Детали

По официальным данным, атаки направлены на инфраструктуру, которую боевики используют для своих действий. 

Эскалация произошла после периода относительного затишья, который длился почти два месяца. Представители ХАМАС ранее заявили, что Израиль не выполнил условия первого этапа соглашения, в частности по открытию пропускных пунктов и предоставлению гуманитарной помощи. 

Согласно информации, решение о военной операции приняли премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. Это стало ответом на отказ группировки освободить израильских заложников. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что Нетаньяху призвал к продолжению косвенных переговоров с экстремистской организацией ХАМАС с целью поддержки режима прекращения огня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что переговоры являются важным шагом для стабилизации ситуации в Газе и обеспечения выполнения соглашения, в частности освобождения остальных заложников.

Нетаньяху призывает к переговорам с ХАМАС для поддержания перемирия16.03.25, 06:59 • 19079 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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