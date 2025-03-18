ЦАХАЛ почав завдавати ударів по ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ завдає масованих ударів по позиціях ХАМАС у Газі. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

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За офіційними даними, атаки спрямовані на інфраструктуру, яку бойовики використовують для своїх дій.

Ескалація відбулася після періоду відносного затишшя, який тривав майже два місяці. Представники ХАМАС раніше заявили, що Ізраїль не виконав умов першого етапу угоди, зокрема щодо відкриття пропускних пунктів та надання гуманітарної допомоги.

Згідно інформації, рішення про військову операцію ухвалили прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац. Це стало відповіддю на відмову угруповання звільнити ізраїльських заручників.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Нетаньяху закликав до продовження непрямих переговорів з екстремістською організацією ХАМАС з метою підтримки режиму припинення вогню. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що переговори є важливим кроком для стабілізації ситуації в Газі та забезпечення виконання угоди, зокрема звільнення решти заручників.

Нетаньяху закликає до переговорів з ХАМАС для підтримки перемир'я