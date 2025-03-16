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Нетаньяху закликає до переговорів з ХАМАС для підтримки перемир'я

Київ • УНН

 • 19079 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав до продовження непрямих переговорів з ХАМАС для стабілізації ситуації в Газі та звільнення заручників. Ізраїль неодноразово порушував угоду про припинення вогню.

Нетаньяху закликає до переговорів з ХАМАС для підтримки перемир'я

Нетаньяху закликав до продовження непрямих переговорів з екстремістською організацією ХАМАС з метою підтримки режиму припинення вогню. Про це повідомляє Al Arabiya, передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що переговори є важливим кроком для стабілізації ситуації в Газі та забезпечення виконання угоди, зокрема звільнення решти заручників.

Нетаньяху доручив своїй команді підготуватися до продовження переговорного процесу, аби досягнути умов для тривалого припинення бойових дій. Наразі переговори між сторонами проходять у Досі, де вони розглядають питання продовження припинення вогню та гуманітарної допомоги для постраждалих.

Незважаючи на ці зусилля, Ізраїль неодноразово порушував угоду про припинення вогню, підписану з ХАМАС у Газі на початку цього місяця.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у лютому заявив, що втрачає терпіння щодо угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС після того, як побачив кадри звільнення палестинським угрупованням бойовиків ізраїльських заручників на вихідних, зовнішність яких він порівняв із зовнішністю людей, які пережили Голокост.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я: до Катару прибув посланець США Віткофф12.03.25, 07:15 • 20588 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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