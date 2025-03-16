Нетаньяху призывает к переговорам с ХАМАС для поддержания перемирия

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16571 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30841 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65876 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215210 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123506 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392454 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311318 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213907 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244298 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255161 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23523 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46238 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132857 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15524 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14853 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132878 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215213 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392454 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254720 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311318 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3476 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14869 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46266 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72240 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57314 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Нетаньяху призывает к переговорам с ХАМАС для поддержания перемирия

Киев • УНН

 • 19079 просмотра

Премьер-министр Израиля призвал к продолжению непрямых переговоров с ХАМАС для стабилизации ситуации в Газе и освобождения заложников. Израиль неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня.

Нетаньяху призывает к переговорам с ХАМАС для поддержания перемирия

Нетаньяху призвал к продолжению непрямых переговоров с экстремистской организацией ХАМАС с целью поддержания режима прекращения огня. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что переговоры являются важным шагом для стабилизации ситуации в Газе и обеспечения выполнения соглашения, в частности освобождения остальных заложников.

Нетаньяху поручил своей команде подготовиться к продолжению переговорного процесса, чтобы достичь условий для длительного прекращения боевых действий. Сейчас переговоры между сторонами проходят в Дохе, где они рассматривают вопрос продления прекращения огня и гуманитарной помощи для пострадавших.

Несмотря на эти усилия, Израиль неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня, подписанное с ХАМАС в Газе в начале этого месяца.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в феврале заявил, что теряет терпение относительно соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после того, как увидел кадры освобождения палестинской группировкой боевиков израильских заложников на выходных, внешность которых он сравнил с внешностью людей, переживших Холокост.

Переговоры между Израилем и ХАМАС по перемирию: в Катар прибыл посланник США Виткофф12.03.25, 07:15 • 20588 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединенные Штаты
Сектор Газа
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77