Нетаньяху призывает к переговорам с ХАМАС для поддержания перемирия
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля призвал к продолжению непрямых переговоров с ХАМАС для стабилизации ситуации в Газе и освобождения заложников. Израиль неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня.
Нетаньяху призвал к продолжению непрямых переговоров с экстремистской организацией ХАМАС с целью поддержания режима прекращения огня. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что переговоры являются важным шагом для стабилизации ситуации в Газе и обеспечения выполнения соглашения, в частности освобождения остальных заложников.
Нетаньяху поручил своей команде подготовиться к продолжению переговорного процесса, чтобы достичь условий для длительного прекращения боевых действий. Сейчас переговоры между сторонами проходят в Дохе, где они рассматривают вопрос продления прекращения огня и гуманитарной помощи для пострадавших.
Несмотря на эти усилия, Израиль неоднократно нарушал соглашение о прекращении огня, подписанное с ХАМАС в Газе в начале этого месяца.
Напомним
Президент США Дональд Трамп в феврале заявил, что теряет терпение относительно соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС после того, как увидел кадры освобождения палестинской группировкой боевиков израильских заложников на выходных, внешность которых он сравнил с внешностью людей, переживших Холокост.
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