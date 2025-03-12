Переговоры между Израилем и ХАМАС по перемирию: в Катар прибыл посланник США Виткофф

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прибыл в Катар, чтобы присоединиться к переговорам между Израилем и ХАМАС, направленным на продление текущего хрупкого прекращения огня в Газе. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, информирует УНН.

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По словам собеседника издания, Виткофф встретится в среду с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Накануне дипломат похвалил Катар за его "выдающиеся" посреднические усилия, добавив, что Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также были полезны.

Израиль надеется, что США смогут выдвинуть предложение о продлении перемирия примерно на два месяца, в течение которого ХАМАС освободит примерно половину живых заложников

Отмечается, что в настоящее время ХАМАС отклонил это предложение, настаивая на том, чтобы стороны придерживались рамок, согласованных в январе.

Первый этап трехэтапного соглашения о прекращении огня в отношении заложников завершился 1 марта без соглашения о дальнейших этапах, которые могли бы обеспечить окончательное прекращение войны, но обе стороны с тех пор воздерживаются от возобновления полномасштабных боев