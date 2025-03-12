Переговоры между Израилем и ХАМАС по перемирию: в Катар прибыл посланник США Виткофф
Киев • УНН
Стив Виткофф присоединился к переговорам между Израилем и ХАМАС, чтобы продлить перемирие в Газе. Израиль надеется на предложение США о продлении перемирия на два месяца.
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прибыл в Катар, чтобы присоединиться к переговорам между Израилем и ХАМАС, направленным на продление текущего хрупкого прекращения огня в Газе. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, информирует УНН.
Детали
По словам собеседника издания, Виткофф встретится в среду с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Накануне дипломат похвалил Катар за его "выдающиеся" посреднические усилия, добавив, что Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также были полезны.
Израиль надеется, что США смогут выдвинуть предложение о продлении перемирия примерно на два месяца, в течение которого ХАМАС освободит примерно половину живых заложников
Отмечается, что в настоящее время ХАМАС отклонил это предложение, настаивая на том, чтобы стороны придерживались рамок, согласованных в январе.
Первый этап трехэтапного соглашения о прекращении огня в отношении заложников завершился 1 марта без соглашения о дальнейших этапах, которые могли бы обеспечить окончательное прекращение войны, но обе стороны с тех пор воздерживаются от возобновления полномасштабных боев
В то же время, по мнению аналитиков, вероятность согласия ХАМАС на обновленный "план Виткоффа" по освобождению 10 заложников в первый день продления перемирия в Газе еще на 60 дней остается низкой.
Напомним
На днях министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал Израильской электрической компании немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Таким образом Иерусалим пытается усилить давление на анклав, где до сих пор удерживаются 59 заложников, похищенных из Израиля.