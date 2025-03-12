Переговоры между Израилем и ХАМАС по перемирию: в Катар прибыл посланник США Виткофф

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17056 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32167 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66630 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216201 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124111 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392878 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311738 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213996 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244346 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255193 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46859 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133599 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15938 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15392 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12893 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133605 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216201 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392878 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255041 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311738 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3796 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15397 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46863 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72376 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57438 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Переговоры между Израилем и ХАМАС по перемирию: в Катар прибыл посланник США Виткофф

Киев • УНН

 • 20588 просмотра

Стив Виткофф присоединился к переговорам между Израилем и ХАМАС, чтобы продлить перемирие в Газе. Израиль надеется на предложение США о продлении перемирия на два месяца.

Переговоры между Израилем и ХАМАС по перемирию: в Катар прибыл посланник США Виткофф

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прибыл в Катар, чтобы присоединиться к переговорам между Израилем и ХАМАС, направленным на продление текущего хрупкого прекращения огня в Газе. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

По словам собеседника издания, Виткофф встретится в среду с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Накануне дипломат похвалил Катар за его "выдающиеся" посреднические усилия, добавив, что Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также были полезны.

Израиль надеется, что США смогут выдвинуть предложение о продлении перемирия примерно на два месяца, в течение которого ХАМАС освободит примерно половину живых заложников

- цитирует издание неназванного израильского чиновника.

Отмечается, что в настоящее время ХАМАС отклонил это предложение, настаивая на том, чтобы стороны придерживались рамок, согласованных в январе.

Первый этап трехэтапного соглашения о прекращении огня в отношении заложников завершился 1 марта без соглашения о дальнейших этапах, которые могли бы обеспечить окончательное прекращение войны, но обе стороны с тех пор воздерживаются от возобновления полномасштабных боев

- говорится в статье.

В то же время, по мнению аналитиков, вероятность согласия ХАМАС на обновленный "план Виткоффа" по освобождению 10 заложников в первый день продления перемирия в Газе еще на 60 дней остается низкой.

Напомним

На днях министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал Израильской электрической компании немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Таким образом Иерусалим пытается усилить давление на анклав, где до сих пор удерживаются 59 заложников, похищенных из Израиля.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Катар
Соединенные Штаты
Сектор Газа
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20