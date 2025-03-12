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Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я: до Катару прибув посланець США Віткофф

Київ • УНН

 • 20588 перегляди

Стів Віткофф приєднався до переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, щоб продовжити перемир'я в Газі. Ізраїль сподівається на пропозицію США щодо продовження перемир'я на два місяці.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я: до Катару прибув посланець США Віткофф

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув до Катару, щоб приєднатися до переговорів між Ізраїлем і ХАМАС, спрямованих на продовження поточного крихкого припинення вогню в Газі. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, інформує УНН.

Деталі

За словами співрозмовника видання, Віктофф зустрінеться в середу з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Напередодні дипломат похвалив Катар за його "видатні" посередницькі зусилля, додавши, що Єгипет, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати також були корисні.

Ізраїль сподівається, що США зможуть висунути пропозицію про продовження перемир'я приблизно на два місяці, протягом якого ХАМАС звільнить приблизно половину живих заручників

- цитує видання неназваного ізраїльського чиновника.

Зазначається, що наразі ХАМАС відхилив цю пропозицію, наполягаючи на тому, щоб сторони дотримувалися рамок, узгоджених у січні.

Перший етап триетапної угоди про припинення вогню щодо заручників завершився 1 березня без угоди щодо подальших етапів, які могли б забезпечити остаточне припинення війни, але обидві сторони відтоді утримуються від відновлення повномасштабних боїв

- йдеться у статті.

Водночас, на думку аналітиків, вірогідність згоди ХАМАС на оновлений "план Віткоффа" щодо звільнення 10 заручників у перший день продовження перемир'я в Газі ще на 60 днів залишається низькою.

Нагадаємо

Днями міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен наказав Ізраїльській електричній компанії негайно припинити постачання електроенергії в сектор Газа. Таким чином Єрусалим намагається посилити тиск на анклав, де досі утримуються 59 заручників, викрадених з Ізраїлю.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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