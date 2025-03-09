Ізраїль відключає електроенергію в Газі: новий поворот у переговорах з ХАМАС
Київ • УНН
Міністр енергетики Ізраїлю наказав припинити постачання електроенергії в сектор Газа. Це рішення пов'язане з утриманням 59 заручників та відмовою ХАМАС від пропозиції про припинення вогню.
Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен наказав Ізраїльській електричній компанії (ІЕК) негайно припинити постачання електроенергії в сектор Газа.
Передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Міністр енергетики Елі Коен доручив Ізраїльській електричній корпорації негайно припинити постачання електроенергії в сектор Газа, очевидно, намагаючись посилити тиск на анклав, де досі утримуються 59 заручників, викрадених з Ізраїлю.
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Офіс Коена поширює лист, надісланий до ПЕК, з наказом припинити продаж електроенергії електростанціям Гази.
Минулого тижня Ізраїль оголосив, що припинити надходження гуманітарної допомоги до сектора Газа у відповідь на відмову ХАМАС прийняти пропозицію про припинення вогню, висунуту Сполученими Штатами.
Доповнення
Постачання електроенергії в сектор Гази лініями з Ізраїлю та Єгипту протягом багатьох років були нерегулярними.
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