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Ізраїль відключає електроенергію в Газі: новий поворот у переговорах з ХАМАС

Київ • УНН

 • 29646 перегляди

Міністр енергетики Ізраїлю наказав припинити постачання електроенергії в сектор Газа. Це рішення пов'язане з утриманням 59 заручників та відмовою ХАМАС від пропозиції про припинення вогню.

Ізраїль відключає електроенергію в Газі: новий поворот у переговорах з ХАМАС

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен наказав Ізраїльській електричній компанії (ІЕК) негайно припинити постачання електроенергії в сектор Газа.

Передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Міністр енергетики Елі Коен доручив Ізраїльській електричній корпорації негайно припинити постачання електроенергії в сектор Газа, очевидно, намагаючись посилити тиск на анклав, де досі утримуються 59 заручників, викрадених з Ізраїлю.

Ми використаємо всі доступні нам інструменти, щоб всі заручники повернулися, і ми гарантуємо, що ХАМАС не буде в Газі "післязавтра"

- говорить Коен у відеозверненні.

Офіс Коена поширює лист, надісланий до ПЕК, з наказом припинити продаж електроенергії електростанціям Гази.

- ідеться у повідомленні. 

Минулого тижня Ізраїль оголосив, що припинити надходження гуманітарної допомоги до сектора Газа у відповідь на відмову ХАМАС прийняти пропозицію про припинення вогню, висунуту Сполученими Штатами.

Доповнення

Постачання електроенергії в сектор Гази лініями з Ізраїлю та Єгипту протягом багатьох років були нерегулярними.

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Після початку війни в Газі півтора року тому єдина електростанція в секторі Гази також припинила виробництво електроенергії. Багато людей обходяться сонячною енергією і генераторами.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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