Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17459 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33427 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67371 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217116 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124729 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393292 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312125 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214071 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244382 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255215 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16334 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12053 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13022 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15849 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13318 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134154 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217116 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393292 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255289 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312125 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4076 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15889 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47045 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72480 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57544 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

Киев • УНН

 • 29646 просмотра

Министр энергетики Израиля приказал прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Это решение связано с удержанием 59 заложников и отказом ХАМАС от предложения о прекращении огня.

Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

Министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал Израильской электрической компании (ИЕК) немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.

Передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Министр энергетики Эли Коэн поручил Израильской электрической корпорации немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа, очевидно, пытаясь усилить давление на анклав, где до сих пор удерживаются 59 заложников, похищенных из Израиля.

Мы используем все доступные нам инструменты, чтобы все заложники вернулись, и мы гарантируем, что ХАМАС не будет в Газе "послезавтра"

- говорит Коэн в видеозаявлении.

Офис Коэна распространяет письмо, направленное в ТЭК, с приказом прекратить продажу электроэнергии электростанциям Газы.

- говорится в сообщении. 

На прошлой неделе Израиль объявил, что прекратит поступление гуманитарной помощи в сектор Газа в ответ на отказ ХАМАС принять предложение о прекращении огня, выдвинутое Соединенными Штатами.

Дополнение

Поставки электроэнергии в сектор Газа по линиям из Израиля и Египта на протяжении многих лет были нерегулярными.

Израиль не планирует полностью покидать территорию Ливана после перемирия - СМИ17.02.25, 21:04 • 37951 просмотр

После начала войны в Газе полтора года назад единственная электростанция в секторе Газа также прекратила производство электроэнергии. Многие люди обходятся солнечной энергией и генераторами.

Израиль и ХАМАС готовятся к новому этапу переговоров о перемирии09.03.25, 05:50 • 20911 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Сектор Газа
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96