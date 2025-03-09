Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС
Киев • УНН
Министр энергетики Израиля приказал прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа. Это решение связано с удержанием 59 заложников и отказом ХАМАС от предложения о прекращении огня.
Министр энергетики Израиля Эли Коэн приказал Израильской электрической компании (ИЕК) немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.
Передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Министр энергетики Эли Коэн поручил Израильской электрической корпорации немедленно прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа, очевидно, пытаясь усилить давление на анклав, где до сих пор удерживаются 59 заложников, похищенных из Израиля.
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Офис Коэна распространяет письмо, направленное в ТЭК, с приказом прекратить продажу электроэнергии электростанциям Газы.
На прошлой неделе Израиль объявил, что прекратит поступление гуманитарной помощи в сектор Газа в ответ на отказ ХАМАС принять предложение о прекращении огня, выдвинутое Соединенными Штатами.
Дополнение
Поставки электроэнергии в сектор Газа по линиям из Израиля и Египта на протяжении многих лет были нерегулярными.
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После начала войны в Газе полтора года назад единственная электростанция в секторе Газа также прекратила производство электроэнергии. Многие люди обходятся солнечной энергией и генераторами.
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