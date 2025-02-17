Израиль не планирует полностью покидать территорию Ливана после перемирия - СМИ
Киев • УНН
Несмотря на договоренности о выводе войск, Израиль намерен сохранить пять стратегических постов на территории Ливана. Эти посты будут контролировать общины на юге Ливана и приграничные территории.
Перемирие, о котором договорились после почти годовой войны между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", предусматривает полный вывод израильских войск из Ливана. Однако Израиль планирует остаться в Ливане в "пяти стратегических точках, которые контролируют общины на юге Ливана и наши приграничные общины".
Передает УНН со ссылкой на The Times of Israel и RaiNews.
Ираиль намерен сохранить пять постов на ливанской территории вблизи границы даже после окончания согласованного срока вывода своих войск из Ливана.
Израиль останется в Ливане в "пяти стратегических точках, которые контролируют общины на юге Ливана и наши приграничные общины
Перемирие, о котором договорились после почти годовой войны между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", предусматривает полный вывод израильских войск из Ливана до вторника. Этот срок уже однажды продлевался.
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Представитель израильской армии заявил, что армия постепенно вывела большую часть своих войск из соседней страны после того, как в конце ноября была достигнута договоренность о прекращении огня с проиранским ополчением "Хезболла".
Но также было указано, что "Израиль будет продолжать энергично обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Ливане, как это было четко продемонстрировано до сих пор, в том числе и сегодня".
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