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Израиль не планирует полностью покидать территорию Ливана после перемирия - СМИ

Киев  •  УНН

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Несмотря на договоренности о выводе войск, Израиль намерен сохранить пять стратегических постов на территории Ливана. Эти посты будут контролировать общины на юге Ливана и приграничные территории.

Перемирие, о котором договорились после почти годовой войны между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", предусматривает полный вывод израильских войск из Ливана. Однако Израиль планирует остаться в Ливане в "пяти стратегических точках, которые контролируют общины на юге Ливана и наши приграничные общины".

Передает УНН со ссылкой на The Times of Israel и RaiNews.

Ираиль намерен сохранить пять постов на ливанской территории вблизи границы даже после окончания согласованного срока вывода своих войск из Ливана. 

Израиль останется в Ливане в "пяти стратегических точках, которые контролируют общины на юге Ливана и наши приграничные общины

- заявил израильский чиновник, подтвердив предыдущие сообщения о выводе израильских войск, запланированном на завтра.

Перемирие, о котором договорились после почти годовой войны между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", предусматривает полный вывод израильских войск из Ливана до вторника. Этот срок уже однажды продлевался.

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане17.02.25, 03:28 • 25913 просмотров

Представитель израильской армии заявил, что армия постепенно вывела большую часть своих войск из соседней страны после того, как в конце ноября была достигнута договоренность о прекращении огня с проиранским ополчением "Хезболла".

Но также было указано, что "Израиль будет продолжать энергично обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Ливане, как это было четко продемонстрировано до сих пор, в том числе и сегодня".

Еще трое заложников вернулись в Израиль после освобождения ХАМАС15.02.25, 10:58 • 22241 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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