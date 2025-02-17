Ізраїль не планує повністю залишати територію Лівану після перемир'я - ЗМІ
Київ • УНН
Незважаючи на домовленості про виведення військ, Ізраїль має намір зберегти п'ять стратегічних постів на території Лівану. Ці пости контролюватимуть громади на півдні Лівану та прикордонні території.
Перемир'я, про яке домовилися після майже річної війни між Ізраїлем і ліванським угрупованням "Хезболла", передбачає повне виведення ізраїльських військ з Лівану. Проте Ізраїль планує залишитися в Лівані в "п'яти стратегічних точках, які контролюють громади на півдні Лівану і наші прикордонні громади".
Передає УНН із посиланням на The Times of Israel та RAI News.
Іраїль має намір зберегти п'ять постів на ліванській території поблизу кордону навіть після закінчення узгодженого терміну виведення своїх військ з Лівану.
Ізраїль залишиться в Лівані в "п'яти стратегічних точках, які контролюють громади на півдні Лівану і наші прикордонні громади
Перемир'я, про яке домовилися після майже річної війни між Ізраїлем і ліванським угрупованням "Хезболла", передбачає повне виведення ізраїльських військ з Лівану до вівторка. Цей термін вже одного разу продовжувався.
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Речник ізраїльської армії заявив, що армія поступово вивела більшу частину своїх військ із сусідньої країни після того, як наприкінці листопада було досягнуто домовленості про припинення вогню з проіранським ополченням "Хезболла".
Але також було вказано, що "Ізраїль буде продовжувати енергійно забезпечувати дотримання режиму припинення вогню в Лівані, як це було чітко продемонстровано до цього часу, в тому числі і сьогодні".
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