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15 березня, 19:03 • 119628 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179298 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144808 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136727 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116239 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107336 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102766 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139781 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133753 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128005 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Київ • УНН

 • 28046 перегляди

ЦАХАЛ атакував військові об'єкти "Хезболли" на території Лівану, де були виявлені ракетні установки та зброя. Удари були нанесені у відповідь на порушення домовленостей між країнами.

Армія оборони Ізраїлю атакувала низку об'єктів угруповання "Хезболла" на території Лівану через порушення умов перемир'я між країнами. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Деталі

У неділю, 16 лютого ізраїльська армія повідомила, що завдала точних, заснованих на розвідданих ударів по низці військових об'єктів на території Лівану, де розташовувалися ракетні установки і зброя та де була виявлена активність "Хезболли".

"Терористична діяльність на цих об'єктах є порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у дописі.

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"ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для держави Ізраїль", - зазначили в армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо

Ізраїль розглядає можливість нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану протягом 2025 року. За даними розвідки США, для проведення операції може знадобитися підтримка американських військових.

Ізраїль погрожує відновити бойові дії в Газі, якщо ХАМАС не звільнить заручників11.02.25, 22:53 • 24331 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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