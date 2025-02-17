Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю атакувала низку об'єктів угруповання "Хезболла" на території Лівану через порушення умов перемир'я між країнами. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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У неділю, 16 лютого ізраїльська армія повідомила, що завдала точних, заснованих на розвідданих ударів по низці військових об'єктів на території Лівану, де розташовувалися ракетні установки і зброя та де була виявлена активність "Хезболли".

"Терористична діяльність на цих об'єктах є порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - йдеться у дописі.

"ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для держави Ізраїль", - зазначили в армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо

Ізраїль розглядає можливість нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану протягом 2025 року. За даними розвідки США, для проведення операції може знадобитися підтримка американських військових.

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