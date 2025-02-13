Ізраїль може завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану - WSJ
Київ • УНН
Ізраїль розглядає можливість нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану протягом 2025 року. За даними розвідки США, для проведення операції може знадобитися підтримка американських військових.
Впродовж 2025 року Ізраїль зважує можливість нанесення серйозних ударів по ядерних об'єктах Ірану. Єрусалим намагається використати свою перевагу після нещодавніх невдач Тегерану. Про це повідомляє The World Street Journal, пише УНН.
Деталі
Видання послалося на аналіз розвідувальних даних, що був в останній місяць перебування на посаді президента США Джо Байдена.
Посилаючись на знайомих із аналізом чиновників, видання зазначає, що в перші дні роботи адміністрації Трампа американські спецслужби підготували ще один звіт, в якому дійшли аналогічного висновку.
Двоє американських чиновників зазначили, що президент США Дональд Трамп більш вірогідно, ніж Байден, підтримає такі удари. За словами американських військових, атаки, скоріш за все, вимагатимуть підтримки й озброєння з боку США.
Крім того, Трамп побоюється, що у нього звужується вікно для запобігання створенню Іраном атомної бомби.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про бажання підписати нову ядерну угоду з Іраном, яка дозволить країні мирно розвиватися без ядерної зброї. У 2018 році США вже виходили з подібної угоди, підписаної Обамою у 2015 році.