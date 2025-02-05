Президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном, з якої Трамп вже виходив у 2018 році. Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я хочу, щоб Іран був великою і успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї. Повідомлення про те, що США, працюючи спільно з Ізраїлем, збираються рознести Іран в пух і прах, сильно перебільшені. Я б віддав перевагу перевіреній ядерній мирній угоді, яка дозволить Ірану мирно розвиватися і процвітати. Ми повинні почати працювати над нею негайно, і влаштувати велике близькосхідне святкування, коли вона буде підписана і завершена - написав Трамп.

Доповнення

У 2015 році тодішній президент США Барак Обама підписав угоду з Іраном, яка передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. За угодою міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму, але не забороняє Іранові створення балістичних ракет.

У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни.

Нагадаємо

Нові розвіддані про іранську ядерну програму переконали американських чиновників у тому, що "секретна група вчених країни вивчає швидший, хоча й грубіший підхід до розробки ядерної зброї", якщо керівництво Тегерана вирішить поборотися за бомбу.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав документ, який назвав "дуже жорсткою" директивою, яка відновлює його кампанію "максимального тиску" на Іран.