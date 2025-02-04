Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав документ про припинення взаємодії США з Радою ООН з прав людини і БАПОР. Про це інформує УНН з посиланням на міжнародне агенство Reuters.

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Зазначається, що у вівторок, 4 лютого Президент США Дональд Трамп під час заходу в Овальному кабінеті Білого будинку підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та Агенства ООН для допомоги палестинським беженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР).

Трамп також підписав те, що він назвав "дуже жорсткою" директивою, яка відновлює його кампанію "максимального тиску" на Іран - йдеться у дописі інформагенства.

Крім того, за даними Reuters, Трамп заявив, що фінансування ООН зі сторони США в цілому непропорційно.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що адміністрація Трампа планує підписати указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування гуманітарної допомоги в Газі. Сполучені Штати неодноразово критикували діяльність Ради, вказуючи на її упередженість щодо Ізраїлю та недостатню ефективність у боротьбі з порушеннями прав людини в інших країнах.

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