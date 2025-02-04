Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення участі в Раді ООН з прав людини та БАПОР. Також він видав директиву щодо посилення тиску на Іран та заявив про непропорційне фінансування ООН з боку США.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав документ про припинення взаємодії США з Радою ООН з прав людини і БАПОР. Про це інформує УНН з посиланням на міжнародне агенство Reuters.
Деталі
Зазначається, що у вівторок, 4 лютого Президент США Дональд Трамп під час заходу в Овальному кабінеті Білого будинку підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та Агенства ООН для допомоги палестинським беженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР).
Трамп також підписав те, що він назвав "дуже жорсткою" директивою, яка відновлює його кампанію "максимального тиску" на Іран
Крім того, за даними Reuters, Трамп заявив, що фінансування ООН зі сторони США в цілому непропорційно.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що адміністрація Трампа планує підписати указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування гуманітарної допомоги в Газі. Сполучені Штати неодноразово критикували діяльність Ради, вказуючи на її упередженість щодо Ізраїлю та недостатню ефективність у боротьбі з порушеннями прав людини в інших країнах.
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