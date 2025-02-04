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США готуються до виходу з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування допомоги Газі

США готуються до виходу з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування допомоги Газі

Київ • УНН

 • 107944 перегляди

Адміністрація Трампа планує підписати указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та припинення фінансування гуманітарної допомоги в Газі. Документ також передбачає перегляд діяльності міжнародних організацій на предмет антиамериканських поглядів.

Адміністрація Дональда Трампа готується ухвалити указ, що передбачає вихід США із Ради ООН з прав людини та припинення фінансування агентства, яке надає гуманітарну допомогу в Газі. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Очікується, що відповідний документ буде підписаний у вівторок, у день зустрічі президента з прем’єр-міністром Ізраїлю у Вашингтоні. 

Сполучені Штати неодноразово критикували діяльність Ради, вказуючи на її упередженість щодо Ізраїлю та недостатню ефективність у боротьбі з порушеннями прав людини в інших країнах. Адміністрація Байдена раніше призупинила фінансування програми допомоги палестинським біженцям після звинувачень у причетності її співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. 

Крім того, указ передбачає перегляд діяльності міжнародних організацій, які, на думку Білого дому, можуть мати радикальні чи антиамериканські погляди. Особлива увага приділятиметься ЮНЕСКО, з якої США вже виходили в 2019 році, посилаючись на її позицію щодо Ізраїлю. 

Рішення адміністрації викликає неоднозначну реакцію. Прихильники ініціативи вважають, що Рада ООН не виправдала своїх цілей, тоді як критики наголошують на важливості збереження міжнародних механізмів захисту прав людини. Водночас гуманітарні організації заявляють, що припинення фінансування суттєво позначиться на допомозі цивільному населенню Гази. 

Нетаньяху зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити ситуацію в Газі 01.02.25, 23:31 • 28652 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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