США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

Администрация Дональда Трампа готовится принять указ, предусматривающий выход США из Совета ООН по правам человека и прекращение финансирования агентства, которое оказывает гуманитарную помощь в Газе. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

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Ожидается, что соответствующий документ будет подписан во вторник, в день встречи президента с премьер-министром Израиля в Вашингтоне.

Соединенные Штаты неоднократно критиковали деятельность Совета, указывая на его предвзятость в отношении Израиля и недостаточную эффективность в борьбе с нарушениями прав человека в других странах. Администрация Байдена ранее приостановила финансирование программы помощи палестинским беженцам после обвинений в причастности ее сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Кроме того, указ предусматривает пересмотр деятельности международных организаций, которые, по мнению Белого дома, могут иметь радикальные или антиамериканские взгляды. Особое внимание будет уделяться ЮНЕСКО, из которой США уже выходили в 2019 году, ссылаясь на ее позицию в отношении Израиля.

Решение администрации вызывает неоднозначную реакцию. Сторонники инициативы считают, что Совет ООН не оправдал своих целей, тогда как критики отмечают важность сохранения международных механизмов защиты прав человека. В то же время гуманитарные организации заявляют, что прекращение финансирования существенно скажется на помощи гражданскому населению Газы.

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