Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию в Газе

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
18:56 • 28534 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 119408 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 158749 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 144975 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 140284 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 129731 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 119538 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113721 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123693 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133688 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации ситуации в Украине: СБУ задержала 5 приспешников рф

Пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации ситуации в Украине: СБУ задержала 5 приспешников рф

1 февраля, 11:57 • 46708 просмотра
После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT

После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT

1 февраля, 12:10 • 28559 просмотра
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 102011 просмотра
В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф

В Полтавской области объявили трехдневный траур из-за смертоносной атаки рф

1 февраля, 13:49 • 49612 просмотра
Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

1 февраля, 15:07 • 42248 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 136610 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 142988 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 165854 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 181810 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 287703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 102011 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 158749 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 119297 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 132409 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 135031 просмотра
Актуальное
Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию в Газе

Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию в Газе

Киев  •  УНН

 • 1680 просмотра

Read in English

Премьер-министр Израиля Нетаньяху посетит Вашингтон 4 февраля для встречи с Трампом. Лидеры обсудят ситуацию в Газе, вопрос заложников и иранскую проблематику.

Во вторник, 4 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Газе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Нетаньяху станет первым мировым лидером, который официально встретится с Трампом после его инаугурации.

В офисе премьер-министра указано, что оба лидера "обсудят ситуацию в секторе Газа, заложников, проблемы, создаваемые всеми элементами иранской оси, и другие ключевые вопросы". Ряд других СМИ указывают, что Нетаньяху намерен обсудить следующие этапы соглашения по Газе.

Как пишет издание, подтверждение встречи поступило через несколько часов после последнего раунда освобождения заложников и заключенных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В частности, израильтянин-американец и двое других израильтян были освобождены из плена в обмен на освобождение почти 200 палестинских заключенных сегодня, 1 февраля.

Напомним

Как ранее писал УНН в воскресенье, 27 января, министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели ознакомительный телефонный разговор. Оба лидера обсудили, с чем сталкиваются их государства. США подтвердили приверженность в обеспечении Израиля возможностями для самообороны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
izrailИзраиль
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
sektor-hazaСектор Газа
iranИран

Обратиться по вопросам размещения рекламы