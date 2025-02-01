Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию в Газе
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Нетаньяху посетит Вашингтон 4 февраля для встречи с Трампом. Лидеры обсудят ситуацию в Газе, вопрос заложников и иранскую проблематику.
Во вторник, 4 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Газе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Нетаньяху станет первым мировым лидером, который официально встретится с Трампом после его инаугурации.
В офисе премьер-министра указано, что оба лидера "обсудят ситуацию в секторе Газа, заложников, проблемы, создаваемые всеми элементами иранской оси, и другие ключевые вопросы". Ряд других СМИ указывают, что Нетаньяху намерен обсудить следующие этапы соглашения по Газе.
Как пишет издание, подтверждение встречи поступило через несколько часов после последнего раунда освобождения заложников и заключенных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В частности, израильтянин-американец и двое других израильтян были освобождены из плена в обмен на освобождение почти 200 палестинских заключенных сегодня, 1 февраля.
Напомним
Как ранее писал УНН в воскресенье, 27 января, министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели ознакомительный телефонный разговор. Оба лидера обсудили, с чем сталкиваются их государства. США подтвердили приверженность в обеспечении Израиля возможностями для самообороны.