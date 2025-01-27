Новий глава Пентагону вперше зателефонував Нетаньягу: подробиці розмови

У неділю, 27 січня, міністр оборони США Піт Гегсет і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провели ознайомчу телефонну розмову. Обидва лідери обговорили, з чим стикаються їхні держави. Про це інформує CNN з посиланням на заяву Пентагону, передає УНН.

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Зазначається, що лідери обговорили спільні пріоритети безпеки і поточні загрози, з якими стикаються обидві країни.

Гегсет підкреслив відданість Сполучених Штатів за президента Дональда Трампа у питанні забезпечення Ізраїлю можливостями для самооборони. Обидва лідери погодилися підтримувати тісний зв'язок у майбутньому - йдеться у дописі CNN.

"Розмова Хегсета і Нетаньяху підкреслює прихильність США Ізраїлю, особливо перед обличчям постійних загроз безпеці та триваючої війни з ХАМАС", - резюмує CNN.

Нагадаємо

США планують відновити постачання важких авіаційних бомб Ізраїлю, що було призупинено у 2021 році. Рішення прийнято після перегляду політики адміністрації Байдена щодо використання боєприпасів у густонаселених районах.

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