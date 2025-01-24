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Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після дедлайну

Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після дедлайну

Київ • УНН

 • 25344 перегляди

Ізраїль заявив, що залишить війська на півдні Лівану після недільного дедлайну через невиконання умов угоди. Угода передбачала виведення "Хезболли" за річку Літані та розгортання ліванської армії в регіоні.

Ізраїльські сили залишаться на півдні Лівану після недільного дедлайну, встановленого в угоді про припинення вогню з "Хезболлою", оскільки умови угоди не були повністю виконані, заявила в п'ятницю канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з угодою, що набула чинності 27 листопада, зброя і бійці "Хезболли" мають бути вивезені з районів на південь від річки Літані, а ізраїльські війська мають бути виведені в міру розгортання ліванських військових у регіоні, усе протягом 60-денного терміну, який має бути завершений у неділю о 4-й годині ранку за місцевим часом.

Угода, укладена за посередництва США і Франції, поклала край більш ніж року воєнних дій між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою". Бойові дії досягли піку з великим ізраїльським наступом, внаслідок якого "Хезболла" була серйозно ослаблена та понад 1,2 мільйона людей у Лівані було переміщено, пише видання.

Офіс Беньяміна Нетаньягу заявив, що процес виведення ізраїльських військових "залежить від розгортання ліванської армії на півдні Лівану та повного та ефективного дотримання угоди, тоді як "Хезболла" відступить за Літані".

"Оскільки угода про припинення вогню ще не повністю виконана Ліванською державою, поступовий процес виведення продовжуватиметься в повній координації зі Сполученими Штатами", – ідеться в заяві.

Коментарів від Лівану чи "Хезболли" відразу не було. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар.

"Хезболла" заявила в четвер, що будь-яка затримка виходу Ізраїлю буде неприйнятним порушенням угоди, з яким ліванській державі доведеться боротися "всіма засобами та методами, гарантованими міжнародними хартіями".

Доповнення

Ізраїль заявив, що його кампанія проти "Хезболли" спрямована на забезпечення повернення додому десятків тисяч людей, змушених залишити свої будинки на півночі Ізраїлю через ракетні обстріли "Хезболли".

Під час конфлікту він завдав серйозних ударів по "Хезболлі", вбивши її лідера Хасана Насраллу та тисячі бійців угруповання, а також знищивши більшу частину її арсеналу. "Хезболла" ще більше послабшала у грудні, коли її сирійський союзник Башар Асад був повалений, що перерізало її сухопутний шлях постачання з Ірану, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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