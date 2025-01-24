Израиль заявил, что оставит войска на юге Ливана после дедлайна

Израильские силы останутся на юге Ливана после воскресного дедлайна, установленного в соглашении о прекращении огня с "Хезболлой", поскольку условия соглашения не были полностью выполнены, заявила в пятницу канцелярия премьер-министра Израиля, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно договору, вступившему в силу 27 ноября, оружие и бойцы "Хезболлы" должны быть вывезены из районов к югу от реки Литани, а израильские войска должны быть выведены по мере развертывания ливанских военных в регионе, все в течение 60-дневного срока, который должен быть завершен в воскресенье в 4 часа утра по местному времени.

Соглашение, заключенное при посредничестве США и Франции, положило конец более чем году военных действий между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой". Боевые действия достигли пика с крупным израильским наступлением, в результате которого "Хезболла" была серьезно ослаблена и более 1,2 миллиона человек в Ливане были перемещены, пишет издание.

Офис Биньямина Нетаньяху заявил, что процесс вывода израильских военных "зависит от развертывания ливанской армии на юге Ливана и полного и эффективного соблюдения соглашения, тогда как "Хезболла" отступит за Литани".

"Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено Ливанским государством, постепенный процесс вывода будет продолжаться в полной координации с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении.

Комментариев от Ливана или "Хезболлы" сразу не было. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии.

"Хезболла" заявила в четверг, что любая задержка выхода Израиля будет неприемлемым нарушением соглашения, с которым ливанскому государству придется бороться „всеми средствами и методами, гарантированными международными хартиями".

Дополнение

Израиль заявил, что его кампания против "Хезболлы" направлена на обеспечение возвращения домой десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома на севере Израиля из-за ракетных обстрелов "Хезболлы".

Во время конфликта он нанёс серьёзные удары по "Хезболле", убив её лидера Хасана Насраллу и тысячи бойцов группировки, а также уничтожив большую часть её арсенала. "Хезболла" ещё больше ослабла в декабре, когда её сирийский союзник Башар Асад был свергнут, что перерезало её сухопутный путь снабжения из Ирана, указывает издание.