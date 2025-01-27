Новый глава Пентагона впервые позвонил Нетаньяху: подробности разговора
Киев • УНН
Пит Хегсет и Биньямин Нетаньяху обсудили общие приоритеты безопасности и текущие угрозы для обеих стран. США подтвердили приверженность в обеспечении Израиля возможностями для самообороны.
В воскресенье, 27 января, министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели ознакомительный телефонный разговор. Оба лидера обсудили, с чем сталкиваются их государства. Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление Пентагона, передает УНН.
Детали
Отмечается, что лидеры обсудили общие приоритеты безопасности и текущие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны.
Гегсет подчеркнул преданность Соединённых Штатов при президенте Дональде Трампе в вопросе обеспечения Израиля возможностями для самообороны. Оба лидера согласились поддерживать тесную связь в будущем
"Разговор Хегсета и Нетаньяху подчеркивает приверженность США Израилю, особенно перед лицом постоянных угроз безопасности и продолжающейся войны с ХАМАС", - резюмирует CNN.
Напомним
США планируют возобновить поставки тяжелых авиационных бомб Израилю, которые были приостановлены в 2021 году. Решение принято после пересмотра политики администрации Байдена по использованию боеприпасов в густонаселенных районах.
Израиль заявил, что оставит войска на юге Ливана после дедлайна24.01.25, 15:43 • 24387 просмотров