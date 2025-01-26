США планують передати Ізраїлю 900-кілограмові авіабомби Ізраїлю

Сполучені Штати планують передати Ізраїлю авіаційні бомби вагою понад 900 кілограмів. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

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Цей крок відновлює постачання, призупинене у 2021 році адміністрацією Джо Байдена через конфлікт у Газі.

Тоді уряд США висловлював занепокоєння масштабними руйнуваннями, яких завдавали такі боєприпаси в густонаселених районах. Зараз, за словами джерел, відновлення постачання стало можливим після перегляду політики адміністрації.

Рішення, як повідомляється, продовжує підхід, започаткований ще за часів Дональда Трампа, коли було зроблено запит до Пентагону щодо скасування попередніх обмежень. Постачання важких бомб є частиною довгострокової підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

Нагадаємо

Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази, а ООН підтвердила, що готова розширити гуманітарну допомогу та підтримати реалізацію угоди для подолання "катастрофічної" ситуації.

Снаряди 155-мм калібру відправляють і Ізраїлю, і Україні – Пентагон