Снаряди 155-мм калібру відправляють і Ізраїлю, і Україні – Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сполучені Штати відправляють і Ізраїлю, і Україні снаряди 155-мм калібру та здатні одночасно забезпечити ними обидві країни. Про це повідомив речник міністерства оборони генерал Патрік Райдер під час прес-брифінгу, передає УНН.
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"Ми зможемо підтримати Ізраїль у задоволенні його потреб. Ми зможемо підтримати Україну з її потребами", - заявив Райдер.
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Він зауважив, що ситуація на полі бою в обох країнах відрізняється, і насправді не так багато позицій у збройних потребах збігаються. Водночас, Райдер повідомив, що обидві країни потребують снаряди калібру 155 мм.
"Так, снаряди 155 мм - це сфера, спільна для обох. Але, якщо говорити загалом, то це лише одна маленька сфера. І ми наразі не думаємо, що виникнуть будь-які проблеми", - сказав генерал.
Райдер підкреслив, що США, а також країни-союзники нарощують виробництво снарядів 155 мм калібру.
"Тож, ми впевнені, що зрештою зможемо задовольнити усі потреби", - додав Райдер.
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