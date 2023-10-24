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Снаряды 155-мм калибра отправляют и Израилю, и Украине - Пентагон

Киев • УНН

 • 126116 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Соединенные Штаты отправляют и Израилю, и Украине снаряды 155-мм калибра и способны одновременно обеспечить ими обе страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны генерал Патрик Райдер во время пресс-брифинга, передает УНН.

Снаряды 155-мм калибра отправляют и Израилю, и Украине - Пентагон

Цитата

"Мы сможем поддержать Израиль в удовлетворении его потребностей. Мы сможем поддержать Украину с ее потребностями", - заявил Райдер.

Детали

Он отметил, что ситуация на поле боя в обеих странах отличается, и на самом деле не так много позиций в вооруженных потребностях совпадают. В то же время, Райдер сообщил, что обе страны нуждаются в снарядах калибра 155 мм.

"Да, снаряды 155 мм - это сфера, общая для обеих. Но, если говорить в целом, то это лишь одна маленькая сфера. И мы пока не думаем, что возникнут какие-либо проблемы", - сказал генерал.

Райдер подчеркнул, что США, а также страны-союзники наращивают производство снарядов 155 мм калибра.

"Поэтому мы уверены, что в конечном итоге сможем удовлетворить все потребности", - добавил Райдер.

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