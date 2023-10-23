У США схвалили продаж ракет Фінляндії, Литві та Британії

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Зокрема Державний департамент ухвалив рішення щодо продажу:



Фінляндії 150 антирадарних ракет AGM-88G за 500 мільйонів доларів,

150 антирадарних ракет AGM-88G за 500 мільйонів доларів,

Великій Британії — трьох тисяч ракет "повітря-земля" JAGM за 957,4 мільйона доларів,

— трьох тисяч ракет "повітря-земля" JAGM за 957,4 мільйона доларів,

Литві — 36 ракет "повітря-повітря" AIM- 120C-8 AMRAAM за 100 мільйонів доларів.

— 36 ракет "повітря-повітря" AIM- 120C-8 AMRAAM за 100 мільйонів доларів.

Агентство, яке діє у структурі Пентагону, надіслало відповідні повідомлення до Конгресу США.

Зазначається, що ці запропоновані продажі для Британії та Литви підтримують цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки членів НАТО, що є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Для Фінляндії вказано, що пропонований продаж не змінить основний військовий баланс у регіоні.

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