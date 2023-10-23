росіяни звинуватили білорусь у зриві поставок озброєння - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. російські куратори звинуватили військово-промислового комплекс білорусі у зриві постачання техніки для армії рф. Їм не сподобалось, що білорусь доставила продукцію ВПК в Іран. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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“В білорусі куратори з фбс, які прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для зс рф”, - йдеться у повідомленні.
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Так, білоруському кдб зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗО (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії.
“У рф незадоволені такою пріоритетністю й вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств й почати перевірку аби притягнути до відповідальності причетних”, - вказали в ЦНС.
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