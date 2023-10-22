У Білорусі вкотре продовжили навчання з росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Білорусь та росія продовжили військові навчання до 29 жовтня. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн", передає УНН.
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Зазначається, що навчання Збройних сил Республіки Білорусь та російської федерації у Білорусі продовжено щонайменше до 29 жовтня.
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«Полігони "Доманово", "Обуз-Лісновський" та "Гозький" працюють без перерви, інші ж на вихідних 21 і 22 жовтня...», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 78 тижнів. Навчання проводяться на 8 полігонах.
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