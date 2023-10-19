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У білорусі пропонують запровадити систему видачі повісток військовозобов'язаним через СМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У білорусі мають намір запровадити новий вид повісток для військовозобов'язаних, крім паперових, впровадять систему видачі повісток через СМС. Також буде посилено відповідальність для тих, хто ухиляється за неявку до військкоматів. Про це пише білоруський інтернет-портал Дзеркало, передає УНН.

У білорусі пропонують запровадити систему видачі повісток військовозобов'язаним через СМС

Цитата

“Громадяни можуть бути сповіщені про необхідність явки до військового комісаріату (відокремлений підрозділ), управління Комітету державної безпеки по області за допомогою СМС-повідомлення”, — цитує білоруський портал запропоновані зміни до закону.

Деталі

Згідно з даними білоруського ЗМІ, якщо законопроєкт затвердять, есемескою зможуть призвати навіть у разі мобілізації, а також на заходи з мобілізаційної підготовки.

Операторів електрозв'язку білорусі зобов'яжуть зробити СМС-розсилки за списками від військкоматів і КДБ. Крім того, оператори будуть змушені надавати за запитом від військкомату і КДБ відомості про номери громадян, які перебувають на військовому обліку або зобов'язані на ньому перебувати. А самі білоруси повинні будуть повідомляти у військкомат про зміну особистого номера телефону.

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Відповідно до пропонованого законопроєкту, що стосується паперових повісток під розписку, їх тепер можна буде вручати не тільки за місцем проживання призовника, а й за місцем роботи й “місцем знаходження” — простіше кажучи, у будь-яких місцях, де людину виявлять. А займатися рознесенням повісток зможуть працівники будь-яких організацій, якщо на них таке завдання покладе військкомат, місцевий виконком або КДБ.

Цей законопроєкт поки що не значиться на порядку денному на сайті Палати представників, але, ймовірно, буде внесений туди найближчим часом. У разі його ухвалення закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Додатково

Крім нової форми повісток по СМС, уряд білорусі розробив схему, щоб юридично унеможливити можливість його неотримання. Це передбачено законопроєктом “Про зміну кодексів”, який уже схвалено парламентом у двох читаннях.

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Політики запровадили термін “юридично значуще повідомлення”, і правові наслідки настають з моменту доставки повідомлення, а не його отримання.

Іншими словами, якщо людина не відчинила двері листоноші, який приніс повістку, або відключила телефон, щоб не отримати СМС, — це їй не допоможе. Факту відправлення буде достатньо, щоб повідомлення вважалося юридично доставленим. А отже, ухилитися від отримання таких повідомлень буде неможливо.

Крім того, згідно з новим, поки що незатвердженим законодавством, у білорусі збільшать штрафи та терміни відбування покарання за неявку за призовом.

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