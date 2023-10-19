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В беларуси предлагают внедрить систему выдачи повесток военнообязанным через СМС

Киев • УНН

 • 208285 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В беларуси намерены ввести новый вид повесток для военнообязанных, кроме бумажных, внедрят систему выдачи повесток через СМС. Также будет усилена ответственность для уклоняющихся за неявку в военкоматы. Об это пишет белорусский интернет портал Зеркало, передаёт УНН.

В беларуси предлагают внедрить систему выдачи повесток военнообязанным через СМС

Цитата

“Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения”, — цитирует белорусский портал предложенные изменения к закону.

Детали

Согласно данным белорусского СМИ, если законопроект утвердят, эсэмэской смогут призвать даже в случае мобилизации, а также на мероприятия по мобилизационной подготовке.

Операторов электросвязи Беларуси обязуют сделать СМС-рассылки по спискам от военкоматов и КГБ. Кроме того, операторы будут вынуждены предоставлять по запросу от военкомата и КГБ сведения о номерах граждан, которые состоят на воинском учете или обязаны на нем состоять. А сами белорусы должны будут сообщать в военкомат о смене личного номера телефона.

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Что касается бумажных повесток под расписку, их теперь можно будет вручать не только по месту жительства призывника, но и по месту работы и “месту нахождения” — проще говоря, в любых местах, где человека обнаружат. А заниматься разносом повесток смогут работники любых организаций, если на них такую задачу возложит военкомат, местный исполком или КГБ.

Данный законопроект пока не значится в повестке дня на сайте Палаты представителей, но, вероятно, будет внесен туда в ближайшее время. В случае его принятия закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Дополнительно

Кроме новой формы повесток по СМС, правительство беларуси разработали схему, дабы юридически исключить возможность ее неполучения. Это предусмотрено законопроектом “Об изменении кодексов”, который уже одобрен парламентом в двух чтениях.

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Политики ввели термин “юридически значимое сообщение”, и правовые последствия наступают с момента доставки сообщения, а не его получения.

Иными словами, если человек не открыл дверь почтальону, принесшему повестку, или отключил телефон, чтобы не получить СМС, — это ему не поможет. Факта отправки будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным. А значит, уклониться от получения таких сообщений будет невозможно.

Кроме того, согласно новому, пока неутвержденному, законодательству, в беларуси увеличат штрафы и сроки отбывания наказания за неявку по призыву.

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