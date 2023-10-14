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ГУР: втягивание беларуси в наземную операцию в войне против Украины - это стратегическая задача кремля

ГУР: втягивание беларуси в наземную операцию в войне против Украины - это стратегическая задача кремля

Киев • УНН

 • 475846 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Вовлечение белорусской армии в полноценную наземную операцию в полномасштабной войне против Украины – это стратегическая задача кремля. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Radio NV, передает УНН.

Цитата

"Есть стратегическая задача кремля – втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне рф. За весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но, тем не менее, российские спецслужбы попыток не будут оставлять",- рассказал Юсов.

Детали

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что спецслужбы россии и беларуси планируют провести операцию "под чужим флагом" на белорусской территории - хотят сбросить взрывчатку с дрона на нефтебазу и обвинить в этом Украину.

Юсов отметил, что это не первая провокация со стороны спецслужб россии с целью дискредитировать Украину и втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

"В конце концов, в беларуси прекрасно знают, кто на самом деле стоит за этими попытками. Даже несмотря на пропагандистскую поддержку кремля понимают, что это не в их интересах. А попытки такие были и, наверное, будут продолжаться", - сказал Юсов.

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